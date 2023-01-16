Spor Toto Süper Lig’de 19. haftada oynanan maçlar itibarıyla ilk devre tamamlandı. Galatasaray, evinde aldığı Hatayspor galibiyetiyle liderliğini korurken, Fenerbahçe de Gaziantep deplasmanında haftayı 3 puanla kapatarak takibini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’de 19. haftada oynanan maçlar itibarıyla ilk devre tamamlandı. Galatasaray, evinde aldığı Hatayspor galibiyetiyle liderliğini korurken, Fenerbahçe de Gaziantep deplasmanında haftayı 3 puanla kapatarak takibini sürdürdü.

Süper Lig’in 19. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 30 gol atıldı. 4 ev sahibi takımın 3 puanla kapattığı haftada, 3 müsabakada deplasman takımları güldü. Berabere biten 2 karşılaşma ise gol düellolarına sahne oldu. Ligin ilk devresinde Fenerbahçe en golcü (44) takım olurken, Galatasaray 18 maç sonucunda kalesinde 13 gol görerek en az gol yiyen ekip oldu.

Galatasaray galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetten sonra taraftarı önüne çıkan Galatasaray, Hatayspor’u konuk etti. İlk yarıda 3 gol attığı rakibini 4-0 yenen sarı-kırmızılılar, puanını 42’ye yükseltti. Galatasaray, bu sonuçla galibiyet serisini 8 maça çıkarırken, ligin ilk yarısını da lider kapatmayı başardı. Mücadelenin son golüne imza atan Bafetimbi Gomis, ligde gol sayısını 8 yaptı.

Fenerbahçe golcüsü Valencia ile güldü

Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, müsabakanın 8. dakikasında öne geçmesine rağmen son dakikalara 1-1’lik eşitlikle girdi. Sarı-lacivertliler, Enner Valencia’nın son dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 38’e yükselten Kanarya, zirve takibini sürdürdü.

Beşiktaş, Konya’da 3 puanı uzatmada aldı

Konyaspor karşılaşmasının henüz 1. dakikasında kalesinde gol gören Beşiktaş, rakibini 90+5. dakikada Josef’in ayağından bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ligde üst üste 3. galibiyetini elde ederken, puanını 32’ye yükseltti. Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, 3 ay sonra dış sahada galibiyet sevinci yaşadı.

Trabzonspor, moral buldu

Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Başakşehir mücadelesinde gülen taraf ev sahibi oldu. Yüksek tempolu geçen mücadeleyi bordo-mavililer, 1-0 kazandı. Bu mağlubiyetin ardından 34 puanda kalan turuncu-lacivertliler, zirve yarışında yara alırken, Trabzonspor ise 32 puana yükseldi.

Haliç derbisinde gol düellosu

Haftanın son gününde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan maçta ev sahibi takım 90+10. dakikada Bahoken’in ayağından bulduğu golle 1 puana uzandı. İki hafta üst üste uzatma dakikalarında yediği golle puanlar kaybeden kırmızı-siyahlılar, ligde en fazla gol (37) yiyen takım olurken, attıkları 38 golle de Fenerbahçe’den sonra en golcü ikinci takım konumunda yer alıyor.

Gol krallığında son durum

Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun başından itibaren gol krallığında zirvede yer alan Fenerbahçe’nin golcüsü Enner Valencia, bu hafta attığı 2 golle zirvedeki farkı açtı. Ekvadorlu oyuncu, gol sayısını 15 yaptı. Listenin ikinci sırasında bulunan Antalyasporlu Haji Wright ile Fatih Karagümrük’ün forvetleri Mbaye Diagne ve Fabio Borini’nin de 10 golü var. Michy Batshuayi, Bafetimbi Gomis, Wout Weghorst ve Ahmed Hassan 8 gol kaydetti.

Süper Lig’de 19. haftanın maçları ve sonuçları şöyle:

Kayserispor: 4 - DG Sivasspor: 1

Galatasaray: 4 - Hatayspor: 0

FT Antalyaspor: 2 - Giresunspor: 2

Adana Demirspor: 3 - MKE Ankaragücü: 1

Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 2

Trabzonspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0

Ümraniyespor: 0 - İstanbulspor: 2

Kasımpaşa: 2 - Fatih Karagümrük: 2

Gaziantep FK: 1 - Fenerbahçe: 2