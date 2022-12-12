Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Naci Şavata ve diğer protokol üyeleri takdim ettiler.

Dört gün süren müsabakaların sonunda, Suruç Belediyesi birinci Yeşilyurt Belediyesi Hokey takımı ise 2. sırada tamamlayarak 2023-2024 yılı sezonunda Salon Hokeyi Süper Liginde mücadele etme hakkını elde ettiler.

Salon Hokeyi 1. Lig müsabakaları 9-12 Aralık 2022 tarihleri arasında Malatya Yeşiltepe Spor salonunda yapıldı. Müsabakalara Zonguldak Fener Anadolu Lisesi Kulübü, Osmaniye Simya eğitim Kurumları Spor Kulübü, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü, Adana Hokey Kulübü, Şanlıurfa Suruç Belediye Spor Kulübü, Kocaeli Kartepe Belediyesi Spor Kulübü, Konya Hisar Spor Kulübü ve Malatya Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü katıldı.

Malatya’da Salon Hokeyi 1. Lig müsabakaları sonunda, Süper Ligde mücadele edecek takımlar belirlendi. Sporcular, Süper Ligde mücadele etmek için ter döktüler.

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