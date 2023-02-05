Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Oturarak Voleybol Süper Ligi’nde mücadele eden Alaplı Alges takımı, kendi evinde oynadığı Konya Engelliler Spor Kulübü takımı ile karşılaştı ve maçı 3-0 kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Oturarak Voleybol Süper Ligi’nde mücadele eden Alaplı Alges takımı, kendi evinde oynadığı Konya Engelliler Spor Kulübü takımı ile karşılaştı ve maçı 3-0 kazandı.

Türkiye Oturarak Voleybol Süper Ligi’nde mücadele eden Alaplı Alges takımı, ligin üçüncü haftasında kendi evinde galip gelmeyi başardı ve 3-0 kazandı. Kendi evinde en son Eskişehir takımını 3-1 yenen Alges bu kez de Konya takımını 3-0 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Alaplı taraftarının bu hafta da büyük destek verdiği karşılaşmada maç bitimi renkli görüntüler yaşandı. Karşılaşmayı çok sayıda vatandaş izledi. Alaplı Alges Takımı setleri 25-16, 25-11 ve 25-22 kazandı ve ligde 3 te 3 yaparak galibiyet serisini sürdürdü.