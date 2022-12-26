Spor Toto Süper Lig’de Dünya Kupası arasından sonra heyecan yeniden başladı. Trabzon’da 3 puan kaybeden Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Galatasaray’a kaptırdı.

Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig’de 15. hafta karşılaşmaları hafta sonu oynandı. 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’a 2-0 kaybederken, ara öncesi üst üste aldığı galibiyetlerle form yakalayan Galatasaray, İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İtalyan teknik adam Montella ile iyi bir form yakalayan Adana Demirspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Adana ekibi, bu galibiyetle puanını 27 yaptı. Ümraniyespor’u deplasmanda 3-1 yenen Başakşehir ise 2 maç sonra galibiyetle tanışırken, haftayı da 27 puanla 4. sırada tamamladı.

Trabzonspor karşılaşması öncesi 29 puanla lider olan Fenerbahçe, lige verilen ara öncesi evinde Giresunspor’a kaybederek yara almıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzon’da 57. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede rakibinin 2 golüne engel olamadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, ligde üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Bordo-mavililer ise puanını 26’ya yükseltti.

Dünya Kupası arası öncesi galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, haftanın kapanış müsabakasında İstanbulspor’u konuk etti. Gomis’in ilk yarıda attığı 2 golle sonuca ulaşan sarı-kırmızılılar, 30 puanla zirveye oturdu. Sahadan 2-1’lik sonuçla ayrılan Galatasaray, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Ligde zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekibin etkili oynadığı müsabakada siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Weghorst ile bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve puanını 23’e çıkarttı. Beşiktaş haftayı 7. sırada bitirdi.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Antalyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 2

Ümraniyespor: 1 - Medipol Başakşehir: 3

Hatayspor: 1 - Giresunspor: 1

Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 2

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0

Adana Demirspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1

Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 1

Konyaspor: 2 - Corendon Alanyaspor: 2

Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1