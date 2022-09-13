Spor Toto Süper Lig’de 6. haftasında da Konyaspor ve Başakşehir’in gol yememe serisi devam etti. İki takım da haftayı 3 puanla kapatırken, puan sıralamasında ilk iki sırayı paylaştılar.

Spor Toto Süper Lig’de 6. haftasında da Konyaspor ve Başakşehir’in gol yememe serisi devam etti. İki takım da haftayı 3 puanla kapatırken, puan sıralamasında ilk iki sırayı paylaştılar.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 22 gol atıldı. 4 ev sahibi takım taraftarı önünde 3 puana ulaşırken, 2 mücadelede de deplasman ekipleri galibiyet sevinci yaşadı. 3 maçta ise beraberlik yaşandı. Fenerbahçe’nin BAY geçtiği haftada Beşiktaş ilk yenilgisini Başakşehir’e karşı alırken, Galatasaray ise Kasımpaşa ile girdiği gol düellosunu kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı. Haftanın kapanış maçında son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor’a konuk oldu. Yüksek tempolu geçen mücadelede 2 kez eşitliği yakalayan bordo-mavililer, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 3-2’lik mağluibyete engel olamadı.

Zirvenin sahibi Konyaspor

Sezona üst üste aldığı golsüz beraberlikler ile başlayan Konyaspor, son 4 lig maçını kazandı. Eskişehir’de oynanan karşılaşmada Hatayspor’u 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, bu sezon oynadığı tüm müsabakalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Konyaspor, 16 Eylül Cuma günü Galatasaray’a konuk olacak.

Başakşehir’in serisi sürüyor

Ligde 1 maçı eksik Medipol Başakşehir, 6. haftada Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştı. Turuncu-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazanarak puanını 13’e yükseltti ve puan durumunda 2. sıraya yerleşti. Tüm maçlarda kalesini gole kapatan Başakşehir, bu geleneğini Beşiktaş’a karşı da sürdürürken, ilk 5 maçında gol yemeyen ikinci takım oldu.

Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı

Ligde ilk 5 maçta sadece 4 gol atabilen Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-2 galip geldi. Sarı-kırmızılıların ilk golü Gomis, diğer 2 golü de Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından geldi. Cimbom bu galibiyetle puanını 13 yaptı.

Gomis de 6 haftada 4 gole ulaşarak yükselen performansını sürdürdü.

Alt sıralarda mağlubiyet serileri

Son 4 lig maçını 1-0’lık sonuçlarla kaybeden Ümraniyespor, 6. haftayı Gaziantep FK deplasmanında aldığı 1 puanla kapatırken, ligde 2. puanına ulaştı. 1 maçı eksik takımlardan biri olan Hatayspor ise 1 puanda kalarak haftayı 18. sırada kapattı. Alanyaspor’a karşı 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü, üst üste 4. yenilgisini aldı ve ligin dibine demir attı. Ankara temsilcisinin 1 puanı var.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Corendon Alanyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Konyaspor: 1 - A. Hatayspor: 0

Fatih Karagümrük: 1 - Giresunspor: 1

DG Sivasspor: 1 - İstanbulspor: 1

Gaziantep FK: 1 - Ümraniyespor: 1

Kasımpaşa: 2 - Galatasaray: 3

Kayserispor: 1 - FT Antalyaspor: 0

Beşiktaş: 0 - Medipol Başakşehir: 1

Adana Demirspor: 3 - Trabzonspor: 2