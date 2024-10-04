Trendyol Süper Lig’de 8. Hafta mücadeleleri bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ile başlayacak.BURSA (İGFA) - Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak. Cumartesi günü Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor’a konuk olacak.

Galatasaray ise Pazar günü saat 19.00’da evinde Alanyaspor’u konuk edecek. Beşiktaş ise Gaziantep FK deplasmanında 3 puan arayacak.

Fenerbahçe bu haftayı BAY geçecek.

MAÇ FİKSTÜRÜ:

4 Ekim Cuma

20:00 - Rizespor vs Antalyaspor

5 Ekim Cumartesi

13:30 - Kasımpaşa vs Bodrumspor

16:00 - Göztepe vs Sivasspor

19:00 - İstanbul Başakşehir vs Kayserispor

19:00 - Hatayspor vs Trabzonspor

6 Ekim Pazar

13:30 - Konyaspor vs Eyüpspor

16:00 - Adana Demirspor vs Samsunspor

19:00 - Galatasaray vs Alanyaspor

19:00 - Gaziantep FK vs Beşiktaş