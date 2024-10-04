Trendyol Süper Lig’de 8. Hafta mücadeleleri bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ile başlayacak.BURSA (İGFA) - Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak. Cumartesi günü Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor’a konuk olacak.
Galatasaray ise Pazar günü saat 19.00’da evinde Alanyaspor’u konuk edecek. Beşiktaş ise Gaziantep FK deplasmanında 3 puan arayacak.
Fenerbahçe bu haftayı BAY geçecek.
MAÇ FİKSTÜRÜ:
4 Ekim Cuma
20:00 - Rizespor vs Antalyaspor
5 Ekim Cumartesi
13:30 - Kasımpaşa vs Bodrumspor
16:00 - Göztepe vs Sivasspor
19:00 - İstanbul Başakşehir vs Kayserispor
19:00 - Hatayspor vs Trabzonspor
6 Ekim Pazar
13:30 - Konyaspor vs Eyüpspor
16:00 - Adana Demirspor vs Samsunspor
19:00 - Galatasaray vs Alanyaspor
19:00 - Gaziantep FK vs Beşiktaş