23. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Gökhan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

15. dakikada sol kanattan Sergio’nun ortasında topla buluşan Bajic’in şutu kaleci Ertaç’tan döndü. Atağın devamında yaşanan karambolde Ertaç kaleye yönelen şutların filelerle buluşmasına engel oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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