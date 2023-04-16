Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında Gradel’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat’ta kaldı.
66. dakikada Samu Saiz’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki karambolde meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
90+3. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Samu Saiz’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat’ta kaldı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Selahattin Altay xx
Giresunspor: Ferhat xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx (Kuwas dk. 15 xx), Faruk Can xx (Alper dk. 74 x), Campuzano xxx (Kadir dk. 85 ?), Mejia xx, Serginho xx Görkem xx, Sainz xx (Doğan Can dk. 85 ?), Bajic xx (Murat Cem dk. 74 x)
Yedekler: Onurcan, Talha, Rahmetullah, Mert Han, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sivasspor: Ali xx, Murat xx (Gradel dk. 46 x), Goutas xx, Appindangoye xx, Ziya xx, Cofie xx (Charisis dk. 62 xx), Samu Saiz xx, Ulvestad xx (Ahmed dk. 86 ?), N’Jie xx (Hakan dk. 73 x), Erdoğan xx, Caicedo xx (Yatabare dk. 46 x)
Yedekler: Muammer, Robin, Camara, Emre
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı Kart: Hayrullah Bilazer, Borja Sainz, Serginho (Giresunspor) Gradel, Hakan (Sivasspor)
Gol: Jorman Campuzano (dk. 18) (Giresunspor)