Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz’un sahibi olduğu Cihangirspor, ‘4.Geleneksel Sporun Gülen Yüzü Süper Amatör Lig Turnuvası’nda ‘Süper Kupa’ maçını kazandı.

Adana Amatör Süper Lig ekiplerinden Cihangirspor, ‘4.Geleneksel Sporun Gülen Yüzü Süper Amatör Lig Turnuvası’na katıldı. Dün akşam oynanan ‘Süper Kupa’ maçında ise Cihangirspor, Deveci Gençlikspor’u 6-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu sırada konuşan Cihangirspor Başkanı Cihangir Korkmaz, “Bu kupayı kazanmamız moral açısından çok iyi oldu. Bütün takım yüreğini ortaya koydu. İnşallah sezon sonu da hak ettiğimiz yerde ligi bitireceğiz” dedi.