Trabzon İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet veren narkotik madde tespit köpekleri Yatkın ve Duman operasyonlardaki başarıları ile dikkat çekiyor. Hassas burunlu köpekler operasyonlar sonrası ele geçirilen uyuşturucu ve malzemelerin önünde de zafer pozu vermeyi ihmal etmiyor.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet veren narkotik madde tespit köpekleri Yatkın ve Duman operasyonlardaki başarıları ile dikkat çekiyor. Hassas burunlu köpekler operasyonlar sonrası ele geçirilen uyuşturucu ve malzemelerin önünde de zafer pozu vermeyi ihmal etmiyor.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin yapmış olduğu fiziki takip ve saha araştırmaları sonucu Trabzon’un Sürmene ilçesi Fındıcak Mahallesinde E. K. (34) isimli şahısın evinde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu ve bu malzemeleri satmaya çalıştığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden eve Jandarma narkotik madde tespit köpekleri Yatkın ve Duman’ın da katıldığı bir operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 150 gram Kubar Esrar, 1 adet tabanca, 2 tüfek ile bunlara ait fişek ve mermiler ele geçirildi. Şüpheli E.K. gözaltına alınırken, hassas burunlu köpekler operasyonlar sonrası ele geçirilen uyuşturucu ve malzemelerin önünde birlikte “Operasyon tamam” pozu verdi.