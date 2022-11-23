Corendon Airlines, 2023 Yaz sezonundaki tüm uçuşlarında geçerli yüzde 20 indirim kampanyası ile tatile daha avantajlı fiyatlarla uçuracağını duyurdu.

Corendon Airlines, 2023 Yaz sezonundaki tüm uçuşlarında geçerli yüzde 20 indirim kampanyası ile tatile daha avantajlı fiyatlarla uçuracağını duyurdu.

Hava yolu şirketi, 1 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarında, net bilet fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim ile uçuşunu şimdiden planlayan yolcular için yaz aylarında; Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve Polonya’dan Avrupa’nın en popüler tatil destinasyonlarına avantajlı fiyat uygulayacak. Kampanya bünyesinde Türkiye çıkışlı uçuşlarda yüzde 20 indirim sunan hava yolu şirketi, yaz ayları boyunca Türkiye’den de Avrupa’ya direkt uçuşlar düzenleyecek.

28 Kasım’a kadar sadece hava yolu firmasının resmi web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlarda geçerli olan yüzde 20 indirim kampanyasının, 1 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek uçuşları içerdiği bildirildi. ‘Super Friday’ kampanyası çerçevesinde, net bilet fiyatı üzerinden uygulanacak yüzde 20 indirimin tek yön veya gidiş-dönüş olarak satın alınan tüm uçuşlar için, ilgili tarihler arasındaki tüm uçuş ve ücret tiplerinde geçerli olduğu kaydedildi.

Kampanya çerçevesinde rezervasyon yapan yolcuların, aynı rezervasyon esnasında gidiş ve dönüş biletlerini birlikte almaları durumunda ekstra yüzde 10’a varan indirimden de yararlanabileceği duyuruldu.