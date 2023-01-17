SANKO Holding’in ambalaj sektöründeki şirketi Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Ar-Ge çalışmaları sonucu deniz yosunlarından geliştirdiği SUPEX 2011 ALG BOPP filmi (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film), Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışması olan WorldStar Ödülleri’nde “Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri” (Packaging Materials and Components) kategorisinde ödüle değer görüldü.

SANKO Holding’in ambalaj sektöründeki şirketi Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Ar-Ge çalışmaları sonucu deniz yosunlarından geliştirdiği SUPEX 2011 ALG BOPP filmi (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film), Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışması olan WorldStar Ödülleri’nde “Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri” (Packaging Materials and Components) kategorisinde ödüle değer görüldü.

Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer, sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çevreci projeler geliştirdiklerini söyledi.

İnovasyon ve Ar-Ge alanında yürüttükleri başarılı çalışmaların uluslararası saygın platformlarda ödüllendirilmesinin kendileri için motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çeken Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Süper Film olarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ödülü sürdürülebilirlik alanında geliştirdiğimiz bir ürünümüz ile almak bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Süper Film olarak ürünlerimizde ve operasyonlarımızda sürdürülebilir çözümler sunmak için yoğun şekilde çalışmaktayız. Geliştirdiğimiz SUPEX 2011 ALG BOPP filminin WorldStar Ödülleri’nde “Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri” kategorisinde ödüle değer görülmesinden mutluluk duyuyoruz.”

Özer, “Bu kıymetli ödülde emeği olan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarımızın devamını diliyorum” diyerek mutluluğunu, çalışma arkadaşları ile paylaştı.

SUPEX 2011 ALG BOPP filmi

Gıda ve gıda harici paketleme uygulamalarında kullanılabilen SUPEX 2011 ALG BOPP (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film) filmi belirli oranda biyopolimer içermektedir. Bu sayede ambalajın petrol ve türevi fosil kaynaklara bağımlılığı azaltılmıştır.

Film yapısında kullanılan biyopolimerin önemli bir özelliği de karasal ortamda yetiştirilen deniz yosunlarından elde edilmesidir. Bu sayede tarımsal herhangi bir kaynak kullanılmadan ve gıda zincirine herhangi bir olumsuz etkisi olmadan biyopolimer üretimi mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra ilgili film standart PP içerikli ambalaj malzemeleri ile birlikte geri dönüştürülebilerek, döngüsel ekonomide yeniden kullanılabilmektedir.

Süper film ambalaj hakkında

Süper Film Ambalaj; çevresine, çalışanlarına ve müşterilerine olan saygısından ödün vermeden; yenilikçi, sürdürülebilir ve değer katan ürünlerle fayda sağlamayı ve yüksek verimli bir dünya şirketi olmayı kendine vizyon olarak seçen bir SANKO Holding kuruluşudur.

Süper Film Ambalaj, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde 63 bin m alan üzerinde 1995 yılından beri üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplamda 70 bin ton/yıl üretim kapasiteli BOPP, 48 bin ton/yıl BOPET, 6 bin ton/yıl çok katlı bariyer film ve CPP ve 39 bin ton/yıl kapasiteli metalize üretim hatları bulunmaktadır. Ayrıca, 240 milyon m/yıl kapasiteli yapışkan bant üretim tesisi bulunan Süper Film Ambalaj, çok çeşitli ambalaj filmlerini tek çatı altında üreten, dünyanın önde gelen ambalaj film üreticilerinden biridir. Türkiye’nin ilk ve tek extrüzyon (termal) kaplama hattına ek olarak 2015 yılında yatırımını yaptığı 12 bin ton/yıl kapasiteli yeni kaplama hattı ile özel kaplı ürünleri de sunmanın gururunu taşımaktadır. 2023 yılı sonunda açılması planlanan yeni BOPP hattıyla, yıllık BOPP film üretimini 130 bin tona çıkarmayı hedeflemektedir. Süper Film, mevcut kapasitesine ilave olarak 2024 yılı başında devreye alacağı yeni BOPP hat yatırımı ile 185 bin ton esnek ambalaj film kurulu kapasitesine ulaşacak. Süper Film Ambalaj, Dünya’nın yakından takip ettiği “Döngüsel Ekonomi” çözümlerine uygun olarak Sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemektedir. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş veya geri dönüştürülmüş hammaddeler kullanarak, üretilen esnek ambalaj malzemelerinin karbon ayak izini düşürmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.