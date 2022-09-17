Türkiye’nin en iyi enduro motorcularının katıldığı Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın beşinci ayağı, Bursa’nın İznik ilçesinde başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği yarışlarda, sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Türkiye’nin en iyi enduro motorcularının katıldığı Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın beşinci ayağı, Bursa’nın İznik ilçesinde başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği yarışlarda, sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda İznik Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun katkılarıyla 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın beşinci ayak yarışı, 40 sporcunun katılımıyla Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan Elbeyli Er Meydanı’nda başladı. Yarışlarda endurocular zorlu engelleri aşmaya çalıştı. Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadınlar sınıflarında düzenlendi. Serbest antrenman ve sıralama yarışları da izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Final yarışında ise sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele etti.

Şampiyonanın Milli İrade Meydanı’ndaki beşinci ayağının magazin startı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışlara katılan sporculara başarılar diledi. İznik ilçesine yakında yeni sürprizlerin açıklanacağının müjdesini veren Başkan Alinur Aktaş, 29 Eylül’de de Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği yapacaklarını söyledi. İznik’in bir açık hava müzesi ve yaşayan tarih olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi olarak ilçede önemli hamleler yapıyoruz. Tabii endoru yarışları da adrenalin sevenler için harika bir organizasyon. Şehir merkezindeki gösteriyle sporcular yarışmaya renk kattılar. Farklı şehirlerden gelen sporcuların yer aldığı yarışmaya destek vermekten son derece mutluyuz. Emeği geçenleri kutluyorum. Sporculara başarılar diliyorum” dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, 17 şehirden 40 sporcunun katılımıyla yarışların İznik’te başladığını ifade etti. 10 senedir bu yarışlara ev sahipliği yaptıklarını anlatan Usta, “Artık Türkiye’de bu konuda iddialıyız. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yarışlar daha büyük çapta yapılmaya başlandı. İlerleyen dönemlerde farklı yarışlara da ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.