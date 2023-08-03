Doğa fotoğrafı tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Ay hem izleyenleri, hem de fotoğraf tutkunlarını mest etti.

Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay’ı çekebilmek için değişik mekanları mesken tutan doğa fotoğrafçıları, Muğla’da da bu anı kaçırmadı. Doğa fotoğrafçısı Cem Durna, Süper Ay’ı fotoğraflayabilmek için Muğla’nın değişik mekanlarını tercih etti.

Ay’ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay bir site bahçesinden fotoğraflanırken, yol üzerinden gelen araç ile aynı karede birleştirildi. Cami hilali ile birleştirilen Süper Ay dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.