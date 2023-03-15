Kayseri Süper Amatör Küme’de sezonun en önemli maçı A Grubu’nda Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor arasında oynanacak.

Kayseri Süper Amatör Küme’de son 3 haftaya girilirken, ligin en önemli karşılaşması Pazar günü Argıncık Stadı’nda oynanacak. Süper Amatör Küme A Grubu’nun lideri Kayseri Atletikspor ile en yakın takipçisi ve şampiyonluğun adaylarından biri olan Kocasinan Şimşekspor, saat 16:00’da karşı karşıya gelecek.

45 puanla grubun lideri olan Kayseri Atletikspor, liderlik koltuğunu kaybetmeden Bölgesel Amatör Lig’e yükselebilmek için Play-Off biletini kapmak istiyor. Maçtan puan veya puanlar çıkarmayı hedefleyen Kayseri Atletikspor, son haftalara rahat girerek şampiyonluk ipini göğüslemek amacında.

42 puanla liderin ensesinde olan Kocasinan Şimşekspor ise lideri yenerek puanları eşitleme hesabını yapıyor. Lideri devirerek geriye kalan son iki haftada oynayacağı maçları kazanmak isteyen Kocasinan Şimşekspor, şampiyonluk ipini göğüsleyerek Play-Off biletini kapmaya çalışacak.

Grubunda namağlup olan Kayseri Atletikspor, 63 gol atarak kalesinde sadece 8 gol görürken, Kocasinan Şimşekspor ise 62 gol atarak kalesinde 16 gol gördü.

Heyecan dolu maç 19 Mart Pazar günü Argıncık Stadı’nda saat 16:00’da başlayacak.