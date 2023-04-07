Kayseri Süper Amatör Küme’de Başakpınar ve Özvatanspor pazar günü ligde kalabilmek için zorlu bir 90 dakikaya çıkacak.

Kayseri Süper Amatör Küme’de A Grubu’nda istediğini bulamayan Başakpınar ile B Grubu’nda yer alan Özvatanspor, kümede kalabilmek için Play-Out maçı oynayacak. Argıncık 2 Nolu Saha’da oynanacak olan karşılaşmada galip gelen takım kümede kalacak, kaybeden ise küme düşecek.

9 Nisan günü saat 16.30’da başlayacak olan karşılaşma için antrenmanlarını aralıksız sürdüren Başakpınar Belediyespor, Özvatanspor’u yenerek kümede kalmak istiyor. Süper Amatör Küme B Grubu’nda son haftada Altındağ Akkışlaspor’un Kayseri Şekerspor ile 2-2 berabere kalması ve puanını 28’e çıkarması sonrasında 1 puan farkla Play-Out oynayacak olan Özvatanspor da son şansını iyi değerlendirmek niyetinde.

Her iki takım da son hazırlıklarını yaparak yarın oynanacak olan maçın saatini beklemeye başladı.