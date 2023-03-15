Kayseri Süper Amatör Küme’de bitime 3 hafta kala küme düşen takımlar belli oldu.

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Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin son haftasına yaklaşılırken, iki grupta 6 takımın küme düşmesi kesinleşti. A Grubunda lige katılmayan Develi Emar, Gençlerbirliği ve son maçında Trendspor’a 4-1 kaybeden Amarat Gençlikspor küme düşen takımlar oldu. B Grubunda ise, Süper Amatöre bu sezon çıkan ve tutunamayan Gültepespor ile Argıncıkspor’a son maçında 4-2 kaybeden Gaziosmanpaşaspor bitime 3 hafta kala küme düşen takımlar oldu. Yine bu grupta Simya Koleji düşmesi kesinleşen üçüncü takım oldu.

Bu sezon sonunda gruplarını 8. sırada bitiren iki takımın oynayacağı Play-Off maçını kaybeden bir takımda lige veda edecek.