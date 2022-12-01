10 Eylül 2022 tarihinde günü başlayan Süper Amatör Küme’de 27 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından ligin ilk yarısı sona erdi. İlk yarının tamamlanmasının ardından Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından lige 3 hafta ara verildi. Verilen 3 haftalık aranın ardından Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı 17-18 Aralık tarihlerinde başlayacak. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel; “Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından ilk yarı tamamlandı. Kulüplerden gelen talep doğrultusunda lige 3 hafta ara verdik. 3 hafta sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ligin ilk yarısında keyifli ve güzel maçlar oynandığını düşünüyorum” dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme’de bu hafta oynanan 11.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.

Başkan Büyükkılıç, KAYSO heyetini kabul etti

Başkan Büyükkılıç, KAYSO heyetini kabul etti

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