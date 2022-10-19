Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 6. hafta maçları tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 6. hafta maçları tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 7. hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. İlk 6. haftası geride kalan Süper Amatör Küme’de A Grubunda Kayserigücü FK ve B Grubunda Erciyes Esen Makina FK liderlik koltuğunda oturan takımlar oldular. Kayserigücü FK ligin 6.haftasını hükmen galibiyetle tamamlarken Kocasinan Ülküspor ve Kayseri Gençlerbirliği takımları ise haftayı BAY olarak geçtiler.

Süper Amatör Küme 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Özvatan Gençlikspor 2-3 Argıncıkspor

Kayseri Simya 2-1 Gaziosmanpaşaspor

Kocasinan Şimşekspor 3-3 Trend Gayrimenkulspor

Kocasinan Yemlihaspor 2-0 Amaratspor

Akkışlaspor 2-2 Sungur FK

Yahyalıspor 1-1 Kayseri Atletikspor

Başakpınar Belediyespor 2-3 Kayseri Yolspor

Erciyes Esen Makina FK 2-0 Kayseri Şekerspor

Gültepespor 2-3 Esentepespor

Kayserigücü FK 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen)