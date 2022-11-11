Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 9. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 9. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 1 haftalık aranın ardından heyecan yarın oynanacak olan 3 karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek. Yarın oynanacak olan 3 karşılaşma ile başlayacak 9. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
12 Kasım 2022 Cumartesi
Gaziosmanpaşaspor-Sungur FK: Ahmet Çıtak
Akkışlaspor-Kocasinan Ülküspor: Hacı Güverti
Kocasinan Yemlihaspor-Başakpınar Bld. Suat Alptekin
13 Kasım 2022 Pazar
Kayseri Yolspor-Yahyalıspor: Ahmet Çıtak
Kayseri Simya Koleji-Erciyes Esen Makina FK: Ahmet Pakırcı
Özvatan Gençlikspor-Esentepespor: Hüseyin Keğin
Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Atletikspor: Ahmet Ulu
Kayseri Şekerspor- Gültepespor: Cemal Emre Gömeç
Kayseri Gençlerbirliği-Kayserigücü FK: H.Mehmet Ekmekyermez
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