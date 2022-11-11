Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 9. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 9. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 1 haftalık aranın ardından heyecan yarın oynanacak olan 3 karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek. Yarın oynanacak olan 3 karşılaşma ile başlayacak 9. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

12 Kasım 2022 Cumartesi

Gaziosmanpaşaspor-Sungur FK: Ahmet Çıtak

Akkışlaspor-Kocasinan Ülküspor: Hacı Güverti

Kocasinan Yemlihaspor-Başakpınar Bld. Suat Alptekin

13 Kasım 2022 Pazar

Kayseri Yolspor-Yahyalıspor: Ahmet Çıtak

Kayseri Simya Koleji-Erciyes Esen Makina FK: Ahmet Pakırcı

Özvatan Gençlikspor-Esentepespor: Hüseyin Keğin

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Atletikspor: Ahmet Ulu

Kayseri Şekerspor- Gültepespor: Cemal Emre Gömeç

Kayseri Gençlerbirliği-Kayserigücü FK: H.Mehmet Ekmekyermez