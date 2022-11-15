Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 9. hafta geride kalırken, liderler ise değişmedi.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 9. hafta geride kalırken, liderler ise değişmedi.

A Grubu’nda Kayserigücü FK ile Kayseri Gençlerbirliği maçının ikinci yarısı Gençlerbirliği’nin çekilmesi ile oynanmadı. Süper Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 10.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme’de 9. hafta alınan sonuçlar şu şekilde:

Erciyes Esen Makina FK 4-0 Simya Koleji

Kayseri Şekerspor 8-0 Gültepespor

Sungur FK 3-0 Gaziosmanpaşaspor

Akkışlaspor 1-0 Kocasinan Ülküspor

Başakpınar Belediyespor 3-1 Kocasinan Yemlihaspor

Özvatan Gençlikspor 5-3 Esentepespor

Kayseri Yolspor 1-0 Yahyalıspor

Kocasinan Şimşekspor 2-2 Kayseri Atletikspor

Kayserigücü FK 6-0 Gençlerbirliği (ikinci yarı oynanmadı)