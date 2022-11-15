Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 9. hafta geride kalırken, liderler ise değişmedi.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 9. hafta geride kalırken, liderler ise değişmedi.
A Grubu’nda Kayserigücü FK ile Kayseri Gençlerbirliği maçının ikinci yarısı Gençlerbirliği’nin çekilmesi ile oynanmadı. Süper Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 10.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme’de 9. hafta alınan sonuçlar şu şekilde:
Erciyes Esen Makina FK 4-0 Simya Koleji
Kayseri Şekerspor 8-0 Gültepespor
Sungur FK 3-0 Gaziosmanpaşaspor
Akkışlaspor 1-0 Kocasinan Ülküspor
Başakpınar Belediyespor 3-1 Kocasinan Yemlihaspor
Özvatan Gençlikspor 5-3 Esentepespor
Kayseri Yolspor 1-0 Yahyalıspor
Kocasinan Şimşekspor 2-2 Kayseri Atletikspor
Kayserigücü FK 6-0 Gençlerbirliği (ikinci yarı oynanmadı)
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