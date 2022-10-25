Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kur’an kurslarında vatanını, milletini ve dinini seven gençler yetiştireceğiz”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kur’an kurslarında vatanını, milletini ve dinini seven gençler yetiştireceğiz”

Kayseri Süper Amatör Küme’de büyük heyecan yaşanıyor. 7.haftada oynanan karşılaşmalarda 7 takım gol sevinci yaşayamadı. Kocasinan Şimşekspor’un hükmen kazandığı haftada Amaratspor ile Gaziosmanpaşaspor haftayı BAY olarak geçen takımlar oldular. Süper Amatör Küme 7. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 7. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 maçta 30 gol atıldı.

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