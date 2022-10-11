Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 5. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 maçta 41 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 5. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 maçta 41 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Ligin 5. haftasında en gollü karşılaşma 12 golün atıldığı ve Kocasinan Şimşekspor’un kazandığı Amaratspor maçı oldu. 5. hafta sonunda Kocasinan Yemlihaspor ve Kayseri Simya Koleji BAY geçen takımlar olurken, Kayseri Yolspor ise haftayı hükmen galibiyetle kapattı. Ligin 5.haftasında şuana kadar en çok gol atılan hafta oldu. Süper Amatör Küme 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;
Özvatan Gençlikspor 1-1 Gaziosmanpaşaspor
Kayserigücü FK 2-0 Trend Gayrimenkulspor
Kocasinan Şimşekspor 12- 0Amaratspor
Kayseri Şekerspor 3-2 Sungur FK
Yahyalıspor 1-1 Başakpınar Belediyespor
Akkışlaspor 1-3 Argıncıkspor
Erciyes Esen Makina FK 5-0 Gültepespor
Kocasinan Ülküspor 4-2 Esentepespor
Kayseri Gençlerbirliği 0-3 Kayseri Atletikspor
Kayseri Yolspor 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen)
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