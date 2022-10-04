Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 4. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 maçta 36 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 4. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 maçta 36 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında en gollü karşılaşma 8 golün atıldığı Sungur FK ile Gültepespor maçı oldu. 4. hafta sonunda Kayseri Atletikspor ile Esentepespor BAY geçen takımlar olurken, Yahyalıspor ise haftayı hükmen galibiyetle kapattı.

Süper Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 5.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme 4. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Özvatan Gençlikspor 3-1 Simya Koleji

Kayseri Yolspor 0-0 Trend Gayrimenkulspor

Kocasinan Yemlihaspor 2-2 Kocasinan Şimşekspor

Amaratspor 1-6 Kayserigücü FK

Argıncıkspor 4-2 Kayseri Şekerspor

Gaziosmanpaşaspor 1-3 Akkışlaspor

Sungur FK 6-2 Gültepespor

Erciyes Esen Makina FK 1-0 Kocasinan Ülküspor

Başakpınar Belediyespor 1-1 Kayseri Gençlerbirliği

Yahyalıspor 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen)