Kayseri Süper Amatör Küme’de sezonun ilk yarısı sona erdi. Oynanan 56 müsabakada 253 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunda ilk yarı sona erdi. A ve B grubunda bulunan 16 takım toplam 56 müsabakaya çıktı. Oynanan 56 maçta 253 gol atıldı. A Grubunda oynanan 28 maçta 148 gol atılırken B Grubunda oynanan 28 maçta ise 105 gol atıldı.

Oynanan 56 maçta en çok gol atan takım 35 gol ile Atletikspor olurken en az golü 3 gol ile Kayserigücü attı. 16 takım arasında en az gol yiyen takım 2 gol ile Esen Metalspor olurken en çok gol yiyen takım ise 66 gol ise Kayserigücü takım oldu.