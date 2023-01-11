Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 13. hafta geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 13. hafta geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 13. hafta sonunda liderler değişti. A Grubu’nda Kayserigücü FK bu sezon ikinci mağlubiyetini alırken B Grubunda ise Erciyes Esen Makine FK haftayı BAY olarak geçti. Süper Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 14. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme’de 13. haftada alınan sonuçlar şu şekilde:

Kocasinan Şimşekspor 2-0 Kayserigücü FK

Yahyalıspor 4-0 Amaratspor

Gaziosmanpaşaspor 3-0 Gültepespor

Kayseri Şekerspor 6-0 Kayseri Simya Koleji

Argıncıkspor 0-5 Kocasinan Ülküspor

Esentepespor 3-1 Sungur FK

Akkışlaspor 2-2 Özvatan Gençlikspor

Kayseri Yolspor 2-1 Kocasinan Yemlihaspor

Trend Gayrimenkul 5-3 Gençlerbirliği