13.00 Erciyes Esen Makine FK-G. O. Paşaspor: Aydoğan Mantar

Süper Amatör Küme’de 10. haftanın programı ve hakemler ise şu şekilde:

Süper Amatör Küme’de 10. hafta heyecanı 20 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 9 haftası geride kalan Süper Amatör Küme’de Pazar günü birbirinden önemli ve zorlu müsabakalar oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından 10. haftanın hakemlerini duyuruldu.

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