Kayseri Süper Amatör Küme’nin 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme’nin 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Amatör Küme’de 10. hafta heyecanı 20 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 9 haftası geride kalan Süper Amatör Küme’de Pazar günü birbirinden önemli ve zorlu müsabakalar oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından 10. haftanın hakemlerini duyuruldu.
Süper Amatör Küme’de 10. haftanın programı ve hakemler ise şu şekilde:
20 Kasım Pazar
14.00 Sungur FK-Argıncıkspor: Necati Selçuk Şahin
16.00 Atletikspor-Yemlihaspor: Hüseyin Otyakmaz
14.00 Başakpınar Bld.-Amaratspor: Ahmet Pakırcı
11.00 Gençlerbirliği-K.Şimşekspor: Hüseyin Keğin
13.00 Erciyes Esen Makine FK-G. O. Paşaspor: Aydoğan Mantar
15.00 Kocasinan Ülküspor-Özvatan Gençlik: Yusuf Uğurlu
13.00 Esentepespor-Simya Koleji: Hacı Güverti
15.00 Gültepespor-Akkışlaspor: Hakan Çam
13.00 Yahyalıspor-Kayserigücü FK: Alim Kandemir
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