Kayseri’de Süper Amatör Küme ile ilgili Tertip Komitesi kararları açıklandı.

Kayseri’de Süper Amatör Küme ile ilgili Tertip Komitesi kararları açıklandı.

Komitede Süper Amatör Küme’de Kayseri Gençlerbirliği’nin 3 puanı silinirken, alınan kararlar ise şu şekilde oldu:

“Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24-1/a maddesi ’Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir’ gereğince Kayseri Gençlerbirliği Spor’un 3 ( Üç ) puanın silinmesine , oynanan müsabakalarda oyundan çift sarı kart veya oyun kurallarını ihlalden ihraç edilen Sungur FK’dan Tugay Oflazoğlu’nun çift sarı karttan oyundan ihraç olması nedeniyle 1 maç ceza verilmesine, Gaziosmanpaşaspor’dan Silvan Gezer, Yaşar Şener, Kocasinan Ülküspor’dan Ali Cavlak, Kayseri Yolspor’dan Ömer Bozkuş, Kocasinan Şimşekspor’dan Cengiz Eşme ve Fikret Arda İbiş, Atletikspor’dan Deniz Yıldırım ve Emre Tunahan Gürbüz’ün tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.”