Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 6. OSEG (Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği) Konferansında stant açtı. MYS Sancak Takımının hazırladığı “Alparslan” isimli elektrikli araç, katılımcıların ilgi odağı oldu.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 6. OSEG (Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği) Konferansında stant açtı. MYS Sancak Takımının hazırladığı “Alparslan” isimli elektrikli araç, katılımcıların ilgi odağı oldu.

Konya Sanayi Odası tarafından 2010 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen OSEG Konferanslarının 6’ncısı Selçuklu Kongre Merkezinde yapıldı. Konferansa; Almanya, Belarus, Belçika, Cezayir, Çekya, Fas, Fransa, İran, Makedonya, Polonya, Romanya, Mısır, Tunus gibi 13 ülkeden sektör temsilcileri ve panelistler katıldı. Otomotiv sektöründeki gelişmeler, yeşil dönüşümün sektöre etkileri, mobilite ekosistemi, yeni normalde tedarik zinciri gibi başlıkların ele alındığı OSEG konferansında Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi de stant açtı. MYS Sancak Takımı tarafından hazırlanan ve TEKNOFEST’te görsel tasarım ödülü kazanan “Alparslan” isimli elektrikli araç, sektör temsilcileri, bilim insanları ve vatandaşlarla buluştu.

“SÜ otomotiv sektörü için genç mühendisler yetiştiriyor”

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir, “Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği Konferanslarının 6.’sı, Konya ve bölgemiz için önemli katkılar sağlayacak. Selçuk Üniversitesi, üniversite - sanayi işbirliği çerçevesinde hareket ediyor. Fakültemiz de Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy’un gösterdiği hedefler çerçevesinde, lisans ve lisansüstü seviyede otomotiv sektörüyle ilgili eğitim öğretime devam ediyor, otomotiv sektörü için genç mühendisler yetiştiriyor. Öğrencilerimiz, yerli ve milli sanayi, Türkiye’nin vizyonu çerçevesinde başta elektrikli otomobil olmak üzere hidrojen yakıtlı otomobil üzerinde çalışıyor” dedi.

“Milli teknoloji hamlesine destek vermekten mutluluk duyuyoruz”

MYS Sancak Takımı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzioğlu da, “TEKNOFEST’e elektromobil kategorisinde katılan MYS Sancak Takımımızın hazırladığı “Alparslan” isimli elektrikli araç, görsel tasarım ödülüne layık görüldü. Öğrencilerimizi kutluyorum. Zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy’a, Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Şakir Taşdemir’e teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz sürekli başarı odaklı çalıştı. Bu tarz projelerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı milli teknoloji hamlesine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmalarını istiyoruz. Bu çerçevede TEKNOFEST gibi tüm yarışmaları destekliyoruz. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği Konferanslarının 6.’sında Selçuk Üniversitesi adına kendi aracımızla yer almak bizim için oldukça önemli. Otomotiv sektöründe elektrikli araçlar geleceğin teknolojisi konumunda. Burada sektörün temsilcileriyle bir araya gelme imkanı bulduk. Üniversitelerin sanayi ile birlikte hareket etmesiyle başarı daha hızlı bir şekilde gelecek. Milli ve yerli teknolojideki gelişmeler ancak bu sayede gerçekleşecek. O nedenle bu organizasyondaki yerimizi aldık. Gerekli görüşmelerimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.