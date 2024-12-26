Güzelbahçe Belediyesinin düzenlediği yeni yıl konserinde sahne alan Sunshine Band grubu, birbirinden güzel şarkılarla salonu dolduran Güzelbahçelileri mest etti.

Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’nda gerçekleştirilen konsere Güzelbahçeliler büyük ilgi gösterdi. İki saat boyunca süren konserde yerli yabancı rock, pop, caz ve slow parçalara salonu dolduran müzik severler eşlik etti.

Konser sonunda Sunshine Band Grubu kurucusu Muhittin Yıldız, kendilerini coşkulu kalabalıkla buluşturan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’a ve salonu dolduran müzikseverlere teşekkür etti. Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Çağlayan Bilgen Güzelbahçelilere unutulmaz bir gece yaşatan Sunshine Band Grubu üyelerini tek tek tebrik edip çiçek takdim ederek, ‘‘2025 yılında barış ve kardeşliğin hakim olduğu, emeklinin ve asgari ücretlilerin yüzünün güldüğü, kadınların ve çocukların öldürülmediği, tek adam rejiminin sona erdiği bir yıl olmasını diliyorum’’ dedi.