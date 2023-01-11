Sünnetin penisin ucunu örten derinin cerrahi olarak çıkarılması olduğunu belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Sünnet; penis ucu temizliğinin sürekliliğinin sağlamak yanında, uzun dönemde cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklardan korunması konusunda faydalıdır” dedi.

Sünnetin penisin ucunu örten derinin cerrahi olarak çıkarılması olduğunu belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Sünnet; penis ucu temizliğinin sürekliliğinin sağlamak yanında, uzun dönemde cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklardan korunması konusunda faydalıdır” dedi.

Sünnete seçmeli bir cerrahi işlem gözüyle bakıldığında çocuğun geçirmek zorunda olduğu kaygı veren ve canının acımasına yol açacak işlemin onun en az sıkıntı çekeceği ve hatırlamayacağı bir yaşta yapılmasının önemli olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği‘nden Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

En uygun dönemler 6 ay-3 yaş arası ve 5-7 yaş arası

3-5 yaş arası cinsel kimliğin oluştuğu dönemde sünneti önermediklerinin altını çizen Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Yenidoğan (30 gün) sünnetinin hayata tutunmaya çalışan bir bebeğe zaruriyet yoksa gereksiz yük oluşturacağını düşünüyoruz. En uygun dönem 6 ay-3 yaş ve 5-7 yaş aralığıdır“ şeklinde konuştu.

Sünnet cerrahi bir işlem

Sünnetin bir cerrahi işlem olduğu için anestezi uzmanının olduğu, antisepisis bakımından güvenli olduğu ameliyathane ortamında altın standart olarak çocuk cerrahları tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “En doğru anestezi yöntemi cerrahın alışık olduğudur. Fakat 1 yaşından önce bölgesel (lokal) anestezi ile daha büyük yaşlarda sedasyon (maske ile anestezi) hasta konforu ve işlem güvenliği açısından tercihimizdir. Sünnet günübirlik bir işlemdir. Sünnetten sonra 2 saat çocuğumuzu gözlem altında tutup taburcu etmekteyiz. 3 gün antibiyotikli krem ve ağrı kesici şurup takviyesi yaparak bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatmış oluruz“ diyerek açıklamalarını noktaladı.