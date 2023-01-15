14 Ocak 2023 tarihli yayınlan Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, boşalan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Miraç Sünnetci’nin ataması asaleten yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda görev değişikliği yapılan iki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atamalar resmi gazetede yayınlanarak asaleten atamaya döndü.

Şehidin genç yaşta vefat eden oğlu toprağa verildi

Şehidin genç yaşta vefat eden oğlu toprağa verildi

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