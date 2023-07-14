Afyonkarahisar’ın LGS’deki başarısından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, ilçe müdürleri ile toplantı düzenleyerek onları tebrik etti.

Sünnetci başkanlığında yapılan toplantıya Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek’de katıldı. Toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirmesi, okullarda devam eden yaz okulları ve 2023-2024 eğitim-öğretimi yılına hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sünnetçi, “İlimizde eğitim başarımızın artması için hep birlikte mücadele etmeli ve eğitim-öğretimi her alanda geliştirmeliyiz. Bu sene birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bunun en somut örneklerinden biri olan LGS sınavında başarı grafiğimiz hızla artmaya başladı. Amacımız hep birlikte el ele vererek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha da iyi bir eğitim alıp her alanda daha da başarılı olmalarını sağlamak. Bu nedenle de 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmalarımızı hızlı ve eksiksiz bir şekilde tamamlamalıyız” dedi.

Toplantı, iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.