İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyon Spor Lisesi yetenek sınavına başvuran öğrencilerin parkurlarında incelemelerde bulunarak onlara başarılar diledi.

Sünnetci ve Şube Müdürü Mustafa Günay Afyon Spor Lisesi’ni ziyaret etti. Okul müdürü ve öğrencilerle bir araya gelen Sünnetci, yetenek sınavları hakkında da bilgiler aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Sünnetci: “2023 - 2024 Eğitim Öğretim yılında Afyon Spor Lisemiz yetenek sınavına girmek için 353 öğrencimiz başvuru yaptı. Sınava girecek öğrencilerimiz sırayla kamera karşısına geçip Gençlik Spor Müdürlüğü kimlik tanıma sisteminde kimlik tanıma sistemleri yapılarak parkur sınavına alınmaktadır. 9 komisyon üyesi 5 gözetmenin eşliğinde sınav yapılmakta olup, yapılan sınavlar 4 adet fotosel ve 4 adet kamera ile bütün öğrencilerin parkur dereceleri kayıt altına alınmaktadır” dedi.

Öte yandan yetenek sınavına giren öğrencilerin de heyecanlı oldukları gözlendi.