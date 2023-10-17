Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol branşında şampiyon olan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Erkek Voleybol Takımını İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci makamında ağırladı.

Sünnetci, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımını makamında kabul etti. Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol branşında Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu. Sünnetci: “Cumhuriyetimizin 100.yıl kutlamaları kapsamında kamu kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirerek artırılması ve spor kültürünün yaygınlaştırılması için düzenlenen Kamu Spor Oyunları müsabakalarında namağlup olan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Erkek Voleybol Takımımızı tebrik ediyor ve 19-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Denizli ilinde yapılacak olan Ege Bölgesi grup müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.