Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre Raylı Sistemler alanında Türkiye 1, 2, 3 ve 4’üncüsü olan Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan 4 Türkiye Şampiyonunu, makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen programda konuşan Sünnetci; “KPSS sonuçlarının açıklanması ile Afyonkarahisar da bir ilke daha imza attık. Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler alanında 4 öğrencimiz Türkiye 1.2.3. ve 4.sü olarak büyük bir başarı gösterdi. Meslek liselerimizin öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarına ve mesleki beceriler kazanmalarına yardımcı olması üzerine önemle duran Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin’in de dediği gibi mesleki ve teknik eğitimi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Siz kıymetli öğrencilerimizi başarılarınızdan dolayı tebrik eder ileri ki eğitim hayatınızda göğsümüzü kabartacağınız başarılara imza atmanızı temenni ederim. Ayrıca sizlerin eğitiminde emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize de teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.