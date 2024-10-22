Kurum yöneticileri ve çalışanları ile bir araya gelen Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, “Eğitim ailesi olarak hep birlikte ortaya koyduğumuz başarılarımızın çevremize örnek teşkil etmesi bizleri gururlandırmaktadır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü istek ve taleplerinizi amirlerinize ve bizlere gönül rahatlığı ile dile getirebilirsiniz” dedi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kurum şube müdürleri, memur ve personeller ile bir araya geldi. Sünnetci burada yaptığı konuşmada “Kıymetli mesai arkadaşlarım. Çalışma alanlarında aile kültürü kolay oluşturulan bir kavram değildir. Ancak geldiğim ilk günden bu zamana müdürlüğümüzün tüm birimleriyle başlattığımız iletişim ortamı sayesinde bizler bir aile olduk. Mutluluklarımızı paylaştığımız gibi zor zamanlarımızda da birbirimizin acısına ortak olmayı bildik. Eğitim ailesi olarak hep birlikte ortaya koyduğumuz başarılarımızın çevremize örnek teşkil etmesi bizleri gururlandırmaktadır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü istek ve taleplerinizi amirlerinize ve bizlere gönül rahatlığı ile dile getirebilirsiniz. Hepinize özverili çalışmalarınızdan ötürü teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Toplantı dilek ve taleplerin dinlemesi ile sona erdi.