Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, okul ziyaretleri çerçevesinde bir araya geldiği öğretmen ve öğrencilere hitaben, “Sizlerin eğitim alanındaki talep, istek ve önerileri bizlerin yürüdüğümüz bu yoldaki çözüm yollarımızı destekliyor. Onun için alanda sizlerden aldığımız destekle Türkiye Yüzyılı vizyonunda geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

Sünnetci, Şube Müdürü İbrahim Erdem Gülcü ile birlikte Erenler İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyaretinde Sünnetci’yi okul bahçesinde minik öğrenciler karşıladı. Sevgi yumağı olan miniklerin oyunlarına kısa süre eşlik eden Sünnetci, öğretmenler odasında öğretmenlerle de bir araya geldi. Eğitimin ailede başlayıp okullarda devam ettiğini ifade eden Sünnetci: “Eğitim geçmişten günümüze sadece bireylerin değil aynı zamanda toplumların gelişmesine de katkı sunan bir araç olmuştur. Öğrencilerimizi bu toplumsal bilinçle yetiştiren siz kıymetli öğretmenlerimiz de bizlerin alandaki gözü kulağı oldunuz yıllardır. Sizlerin eğitim alanındaki talep, istek ve önerileri bizlerin yürüdüğümüz bu yoldaki çözüm yollarımızı destekliyor. Onun için alanda sizlerden aldığımız destekle Türkiye Yüzyılı vizyonunda geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Her birinize vermiş olduğunuz emek ve çalışmalardan dolayı tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Süünetci, öğrencilerle gerçekleştirdiği derste, içerikle ilgili soru cevap çalışması yaptı.

Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.