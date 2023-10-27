Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İscehisar’da okul ve kurum müdürlerine yönelik gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada “Bizlerin en kıymetli hazineleri olan öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerine olanak vermeliyiz” dedi.

Sünnetci başkanlığında İscehisar Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu’nda akademik başarı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koçak, Şube Müdürleri Hayati Duman, Mustafa Günay ve okul yöneticileri katıldı. Sünnetci yaptığı açıklamada,

“Bizlerin en kıymetli hazineleri olan öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerine olanak vermeliyiz. Kendi öğrenme ve yaşam tarzını bilen ve tanıyan öğrencilerimiz zamanlarını daha verimli kullanarak başarıya ulaşacaklardır. Bizlere düşen görev ise her öğrencimize tek tek ulaşarak rehberlik etmektir” dedi.

Toplantı, iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.