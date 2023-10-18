İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci Afyonkarahisar Merkeze bağlı Salar Beldesi’nde bulunan okulları ziyaret ederek, yönetici ve öğretmenleri dinledi, öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.

Sünnetci, Şube Müdürleri İbrahim Erdem Gülcü ve Mustafa Günay ile birlikte Salar Ortaokulunu, Salar Çok Programlı Anadolu Lisesini ve Salar İlkokulunu ziyaret etti. Sünnetci, sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet ettikten sonra öğretmenler ile bir araya geldi. Sünnetci, öğretmenlerle istişarelerde bulundu, onların görüş ve taleplerini dinledi. Daha sonra Sünnetci ve Şube Müdürleri Salar Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Sünnetci: “Kendinize hedefler belirlemeli ve hedeflerinize ulaşabilmek için çalışma planı oluşturmalısınız. Derslerinize hazırlıklı geldiğinizde akademik başarınızın arttığını göreceksiniz.” dedi.

Ardından İl Müdürü yapımı sona yaklaşan Salar İlkokulu inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.