Evliya Çelebi Öğrenci Değişimi Projesi çerçevesinde Afyonkarahisar’a ziyarete gelen Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’yi makamında ziyaret etti.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Evliya Çelebi Öğrenci değişim programının Afyonkarahisar hareketliliği devam ediyor. Proje çerçevesinde misafir olarak gelen 2 öğretmen ve 8 öğrenci ile birlikte Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri Sünnetci’yi makamında ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle ile tek tek sohbet eden Sünnetci: “Bu program sayesinde öğrencilerimiz illerimizin tarihi ve coğrafi zenginliklerini tanırken aynı zamanda da kültür alışverişinde bulunarak, milli ve manevi değerlerini güçlendiriyor” dedi.

Ziyaret, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’nin ziyarete gelen öğretmen ve öğrencilere hediyeler takdim etmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.