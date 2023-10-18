Afyonkarahisar’da Özel Eğitim Kurumlarına yönelik düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, ihbar halinde ruhsatsız faaliyet gösteren ve "Merdiven Altı" kurs olarak nitelendirilen bu yerlerin kapatılması için ivedilikle işlemlerin başlatıldığına dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda Özel Öğretim Kursları bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sünnetci başkanlığında yapılan toplantıya Özel Öğretim Kurumları Şubesinden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar ve Özel Öğretim Kursları müdürleri ve yetkilileri katıldı. Özel Öğretim Kurumları Şubesinden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar tarafından Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Özel Öğretim Kursları Yönetmeliği iş ve işlemleri hakkında bilgi verildi. Ardından Sünnetci, izinsiz kurs veya eğitim öğretim faaliyetlerinin ihbarı yapılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından link oluşturulduğunu, ihbar halinde ruhsatsız faaliyet gösteren ve "Merdiven Altı" kurs olarak nitelendirilen bu yerlerin kapatılması için ivedilikle işlemlerin başlatıldığını belirtti. Bu tür faaliyetlerin önlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karekod uygulamasına geçildiğini ve Afyonkarahisar’da denetimlerin İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerdeki yetkililerle iş birliği içinde yürütüldüğünü kaydetti. Toplantı, iyi dilek ve temenniler ile sona erdi