Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile yapılan toplantıda yaptığı açıklamada, eğitimin bir bütün olduğunu ve tüm ilçelerle entegre olarak çalışmanın başarıya ulaşılmasında en önemli adım olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar İlçe Milli Eğitim Müdürleri yönelik gerçekleştirilen toplantının idaresini Sünnetci yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı. Sünnetci toplantının açılış konuşmasında, eğitimin bir bütün olduğunu ve tüm ilçelerle entegre olarak çalışmanın başarıya ulaşılmasında en önemli adım olduğunu belirtti.

Toplantıda, akademik başarının arttırılması için yapılacak çalışmalar, taşımalı eğitim konusunda alınacak tedbirler, DYK ile ilgili çalışmalar, sosyal etkinliklerin değerlendirilmesi ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ilçelerdeki eğitim durumu, yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi vermesi, görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.