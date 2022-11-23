Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürüm Miraç Sünnetci, Sandıklı’da düzenlediği öğretmenlerle tanışma toplantısında, "Birlikteyiz, güçlüyüz ve başaracağız" mesajı verdi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürüm Miraç Sünnetci, Sandıklı’da düzenlediği öğretmenlerle tanışma toplantısında, "Birlikteyiz, güçlüyüz ve başaracağız" mesajı verdi.

Sünnetci, Sandıklı’da görevli öğretmenler ile tanışma toplantısı yaptı. Öğretmenler ile görüş alış verişinde bulunan Sünnetci, başarının arttırılmasına yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Afyonkarahisar eğitimine hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Sünnetci: “Kapım ve telefonun değerli öğretmenlerimize her zaman açık. Biz birlikteyiz, güçlüyüz ve başaracağız” dedi. Ziyaret İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’nin, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.