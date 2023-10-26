Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atölye derslerine katılarak öğrencilerin çalışmalarına eşlik etti.

Sünnetci, Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri ile buluştu. Sünnetci, yürütülen projeler ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyarette Sünnetci okul bahçesinde Cumhuriyetin 100. yıl etkinlik provaları yapan öğrencilerle de bir araya geldi ve onlara eşlik etti. Daha sonra Makine ve Tasarım Teknolojisi atölyesindeki işleri inceleyen Sünnetci, öğrencilerle birlikte atölye uygulamalarına katıldı.