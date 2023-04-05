Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emrah Altuğ, sünnetin çocuklarda gelişebilecek hastalıkları önlemede rolünün büyük olduğunu belirterek çocukların 2 yaş öncesi ve 6 yaş sonrasında sünnet ettirilmesinin uygun olduğuna dikkati çekti.

Sünnetin, dünyada binlerce yıldır uygulandığını ifade eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emrah Altuğ, enfeksiyona bağlı ölüm gibi komplikasyonları olabilecek ciddi bir operasyon olduğunu ve uzman bir doktor gözetiminde yapılması gerektiğini söyledi. Altuğ: “Sünnet, dünyada binlerce yıldır uygulanan tıbbi, dini ve psikososyal bir cerrahi operasyondur. Genelde, Hristiyan toplumları haricinde Yahudiler, Müslümanlar ve bazı kabile topluluklarında aktif olarak yapılmaktadır. Cerrahi olarak, penisin dış kısmındaki derinin bir kısmı alınarak, glans penisin ortaya çıkartıldığı, basit bir enfeksiyondan ölüme kadar uzayan komplikasyonları olabilecek ciddi bir operasyondur. Bu yüzden uzman bir doktor ve ekibi gözetiminde yapılması uygundur” diye konuştu.

Sünnetin 2 yaş öncesinde ya da 6 yaş sonrasında yapılmasının uygun olduğunu belirten Op. Dr. Emrah Altuğ, çocuğun psikolojik gelişimi açısından 2-6 yaş arasında (Fallik dönem) çok geçerli bir neden olmadıkça yapılmaması gerektiğini vurguladı. Altuğ, sünnetin, penis kanseri başta olmak üzere bazı cinsel yolla bulaşan hastalıkların görülme sıklığını ve idrar yolu enfeksiyonu gelişme sıklığını da azalttığını (Fimozise bağlı) açıkladı.

Anesteziklere allerjisi olanlarda, hipospadias hastalığı bulunanlarda sünnet yapılmaması uyarısında bulunan Altuğ, sünnet işlemi hakkında ise “Günümüzde sünnet uygulamasında çok çeşitli teknikler ve aletler kullanılmaktadır (Klempler, çanlar, özel yüzükler vs.). Bunların arasında kanama kontrolü sağlaması açısından termodinamik sünnet bıçakları altın standart olarak kabul edilmektedir. Sünnet operasyonu yaklaşık olarak 15 dakikada yapılmaktadır. Anestezi sonrası kontrol işlemlerinden sonra hasta ortalama yarım günde evine dönmektedir. Hastanın genellikle pansuman ihtiyacı olmamaktadır. İlk hafta penis başı ve çevresinde kabuklar görülse de ilk ayın sonunda estetik olarak normale döner” dedi.