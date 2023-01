Bolu’nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü’nde suların çekilmeye başladığı görüldü. Doğa ile baş başa kalmak için Sünnet Gölü’ne tatilciler ise umduğunu bulamadı.

Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, su kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Göynük’e 27 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü’nde de, bölgeye yeteri kadar kar ve yağmur yağmaması sebebiyle su seviyesi azalmaya başladı.

"Sudan çok toprak görüyoruz"

Yarıyıl tatilini değerlendirmek için eşi ve çocuklarıyla birlikte tatil amaçlı Bolu’ya gelen Hakan Tekin, "Doğal güzellikleri çocuklara göstermek için Bolu’ya geldik. Bolu yeşili, suyu bol bir şehir fakat kayak merkezinde kar yoktu, Sünnet Gölü’nde de su az. Sudan çok toprak görüyoruz. Bu sene kurak geçiyor. Bunun etkisi çok. Yağış da yok, kar da yok. Zirvelerde beyazlık göremiyorum. İnşallah bu iklim geçişi kalıcı değildir. Susuzluk uzun vadede büyük bir problem. Kış lastiklerimizi taktık, en kalın montlarımızı aldık ama polar ile idare ediyoruz. Kış lastiğine de gerek yokmuş. Çocuklar da Bolu’yu anlattık. ’Her taraf kardır’ dedik ama hava sıcaklığı 10 derece, 15 derece arasında oluyor" dedi.

"Kış ayında geldik ama ilkbaharı yaşıyor gibiyiz"

Ocak ayında ilkbaharı yaşadıklarını ifade eden Ayşe Tekin, "Bolu’ya kış ayında geldik ama ilkbaharı yaşıyor gibiyiz. Sanırım artık ’Havalar güzel gidiyor’ denmeyecek. ’Havalar güzel gidiyor’ demek mevsime göre doğru bir söylem değil bence. Havalar fena gidiyor, böyle olmaması gerekiyordu. Burası gerçekten çok güzel bir yermiş, ilk kez geldik. Su biraz az ama yine de güzel bir ortam" diye konuştu.

"Yağışların azalmasıyla her geçen gölümüzde çekilme yaşanıyor"

Ayten Aksoy ise "Her geçen gün gözümüzün önünde kaybolmaya mahkum olan bir göldeyiz. Yaklaşık bir kilometre kadar çekilme yaşandı. Yağışların azalmasıyla her geçen gölümüzde çekilme yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu mevsimde bir-buçuk metre kadar kar yağışı vardı ama bu sene daha o kar yağışlarını göremedik, yağmur da fazla yağmadı. Her birimiz bunun için çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.