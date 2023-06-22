Yaz aylarında bireysel ve toplu sünnetler artarken uzmanlar uyarıyor. Çocuk Cerrahı Op. Dr. Mehmet Çakmak, “Yaz aylarında ciddi anlamda sünnet başvuruları oluyor. Hemen keselim, bitsin mantığı bakıyorsunuz; pipi kayboluyor, sonra düzeltmek için bize başvuruyorlar. Bazen polikliniğe geliyor, çocuk dışarıda sünnet olmuş, bakıyoruz; sünnet olmamış gibi. Örneğin; amcası daha önce 1-2 kişiyi sünnet etmiş, kişi bir hayvan bakımıyla uğraşmış veya yakını kasap olan birine bile sünnet ettirilen çocuklar gördük. Sünnet derisini çok ciddi anlamda kesiyorlar, deri bırakmıyorlar, sonuçları ne yazık ki ağır oluyor” dedi.

Yaz aylarında bireysel ve toplu sünnetlerin arttığı ifade edilirken işlemin ehil ellerde yapılması büyük önem taşıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Mehmet Çakmak, sünnetin bir ameliyat olduğunu belirterek hastane ortamında hekimler tarafından yapılması gerektiğini ifade etti. Uygunsuz noktalarda yapılan sünnetler nedeniyle kendilerine başvurular olduğunu söyleyen Op. Dr. Çakmak, kasaba sünnet ettirilen çocuklarla karşılaştıklarını söyledi. Çakmak, ailelere uyarılarda bulunurken yanlış yapılan sünnet işleminin çocuğun hayatını etkileyen problemlere yol açabileceğine dikkat çekti.

“Sonuçları ne yazık ki ağır oluyor”

Ailelerin sünnet yaptırılacak yerler olarak hastane ortamlarını tercih etmesi gerektiğini ifade eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Mehmet Çakmak, “Özellikle yaz aylarında bizim polikliniğimize ciddi anlamda sünnet başvuruları oluyor. Acelesi olan ebeveynler oluyor, ‘Tatile gideceğiz, hocam bunu sünnet edelim’ veya tatil dönüşüne planlayanlar vs. olabiliyor. Başka arayış içine giriyorlar, bazıları da anne babadan daha önceki kendi dönemlerinden gördükleri için bir hastanede değil, eve sünnetçi çağırma veya merdivenaltı dediğimiz yerlerde çocuklarını sünnet ettirebiliyorlar. Bunların sonuçları ne yazık ki ağır oluyor. Ailelerin sünneti çok basit olarak görmeleri problemin başlangıcı, bu cerrahi bir işlem, ameliyat. Sünnet derisinin doğru bir şekilde ayarlanması, kesilmesi, doğru ölçüde ameliyat edilmesi gerekiyor. Ehil ellerde yapılmadığı zaman ciddi sonuçlar doğuruyor. Bazen bizim polikliniğe geliyor, çocuk dışarıda sünnet olmuş, bakıyoruz; sünnet olmamış gibi aile de bunun farkında. Sünnet derisi çok az kesilmiş ya da mukoza dediğimiz bir tabaka var, bu ilerideki cinsel yaşamında birçok sorunun temelini oluşturuyor. Bu ameliyatın doktorlar tarafından yapılması lazım” dedi.

“Yakını kasap olan birine bile sünnet ettirilen çocuklar gördük”

Çocuklara uygunsuz noktalarda yapılan işlemler sonrası kendilerine başvurular olduğunu aktaran Op. Dr. Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin; amcası daha önce 1-2 kişiyi sünnet etmiş veya bir hayvan bakıcıyla bir şeylerle uğraşmış veya yakını kasap olan birine bile sünnet ettirilen çocuklar gördük. Sünnet derisini çok ciddi anlamda kesiyorlar, deri bırakmıyorlar. Bu tür hastalarda vücudunun bir bölgesinden doku alıp tekrar o bölgeye nakil yapmamız gerekiyor. Dokunun nakli de çok ciddi bir durum, dokunun reddi gibi problemlerle karşılaşabiliriz. Sünnet olmaması gereken, ertelenmesi gereken çocuklar olabiliyor. Kilolu çocuklarda mesela erken sünnet önermiyoruz. Ailelerin bilinçsizliği, yapan kişilerin tecrübesizliği hemen keselim, bitsin mantığı bakıyorsunuz; pipi kayboluyor, sonra düzeltmek için bize başvuruyorlar. Hijyenik olmayan şartlarda yapılan sünnetler oluyor, bunlarda enfeksiyon söz konusu olabiliyor, baya sorunla karşılaşabiliyoruz. Lokal anestezi altında yaptıran kişiler oluyor, tecrübesiz birisi o lokal anestezinin dozunu, anestezinin uygulandığı bölgeleri bilmezse pipide nekroz dediğimiz penisin başının çürümesi söz konusu olabiliyor. Bu tür hastalıklarla da karşılaştık. Buradan ailelere seslenmek istersek; sünnet hızlıca hemen oldubittiye getirilecek bir şey değil. Pipisinin ucu tamamen çürümüş çocukta işeyememe gibi sorun söz konusu oldu, çocuk idrarını yapamıyordu. O kanalı bile bulmakta bizim çok zorlandığımız hastalarımız oldu. Ya bezliyken yaptırın derler ya da 6-7 yaşından sonra çocuk kendini hazır hissediyorsa o zaman sünnet yapılması daha uygun olur"