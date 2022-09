İzmir’de bir sünnet töreninde sünnet çocuklarına takı olarak 90 bin TL değerinde Wagyu cinsi lüks et takıldı. Torbalı Ayrancılar’da gerçekleşen bu ilginç takı töreninde, davete katılanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Takı için özel olarak hazırlanan lüks etlerin sunumu da dikkat çekti. Davul eşliğinde özel bir soğutucu paketle getirilen etler, sünnet çocuklarına kırmızı kurdeleyle takıldı.

Sünnet çocukları Mehmet Ali Hoş ve Ömer Asaf Hoş’un sünnet töreni ilginç görüntülere sahne oldu. İzmir Torbalı Ayrancılar’da düzenlenen sünnet töreninde sünnet çocuklarının halası Dilek Günbey, eniştesi Mehmet Günbey ve kuzeni Bedirhan Günbey tarafından takılan lüks etler dikkat çekti. Sünnet çocuğu Mehmet Ali Hoş, “Sünnet düğünümde herkes para takıyordu. Bu sefer et taktılar, çok mutluyum” dedi. Sünnet çocuğunun babası Serkan Hoş da “Bu mutlu günümüzde lüks et işi yapan ablam Dilek Günbey, eniştem Mehmet Günbey ve yeğenim Bedirhan Günbey’e bize böyle bir takı hediye ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz” sözleriyle duygularını dile getirdi. Torbalı Ayrancılar’da lüks et işiyle uğraşan enişte Mehmet Günbey, “Dünyanın en güzel etini dünyanın en güzel çocuklarına bugün armağan ettik. İnşallah iyi bir hatıra olarak kalır” ifadelerini kullandı. Sünnet çocuklarının kuzeni Bedirhan Günbey ise “Yeğenlerimizin bu mutlu gününde Türkiye’de olmayanı yaptık. Sünnet düğünün takı merasiminde yeğenimize altın ve para değerinde Türkiye’nin, hatta dünyanın en pahalı eti Wagyu etini takı olarak taktık. Bu vesileyle de düğünümüze renk kattık” diye konuştu.