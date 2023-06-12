Aydın’ın Nazilli ilçesinde yazın gelmesiyle birlikte artan cemiyet etkinlikleri ilginç görüntülere sahne olmaya devam ederken okul müdürleri cemiyette tepsiyi ellerinden bırakmadı.

Nazilli’de çeşitli okullarda görev yapan okul müdürleri, meslektaşları için seferber oldu. Davetliler tarafından büyük takdir gören dayanışma örneği adeta parmak ısırttı. İlçeye bağlı kırsal Yaylapınar Mahallesindeki İhsan İzgi İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Murat Turan’ın tüm meslektaşları gibi ilçede farklı okullarda görev yapan okul müdürü arkadaşları da Asrın Yiğit’in erkekliğe adım attığı sünnet töreninde buluştu. Özel bir cemiyet alanında düzenlenen şölen ve mevlitli yemek etkinliğinde Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürleri Latif Akgün ve Yıldıray Demir, Turan ailesinin yakınları ve davetliler katıldı.

"Dayanışma örneği sergilediler"

Cemiyet süresince omuzuna havluyu, eline tepsiyi alan Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Kemal Eroğlu, Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Erdem Şahin, 15 Temmuz İlkokulu Müdürü Ali Demirci, Beşeylül Ortaokulu Müdürü Hüsamettin Yılmaz, Kuyucak BİLSEM Müdürü Serkan Eker, Özel Dört Okulu Müdürü Emin Bazan, Koçlar Ortaokulu Müdürü Osman Zeki Altunkaya ve çok sayıda eğitimci yemek dağıtımına yardımcı olarak dayanışma sergiledi. Müdürlerin bu dayanışması davetlilerce büyük takdir topladı.